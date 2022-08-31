Минтимер Шаймиев: «Горбачев легкомысленно приносил экономику в жертву политическим компромиссам»

Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа на 92-м году жизни

Накануне ушел из жизни генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР, лауреат Нобелевской премии мира 1990 года, а также первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Инициатору «перестройки» был 91 год. Первый президент Татарстана, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев рассказал о судьбе, характере и значении Михаила Горбачева для книги цикла «Жизнь замечательных людей». Отрывок из нее публикует «Реальное время».

«Михаил Горбачев был все-таки политиком до «мозга костей»

Я просто уверен, что если бы процесс перестройки не начался сверху, то, скорее всего, он был бы невозможен и по сегодняшний день.

Парадокс ситуации заключался в том, что, решившись на реформаторские процессы, власть сама себе подписывала приговор. Не знать об этом, не чувствовать в связи с этим определенной опасности Горбачев и его окружение просто не могли. Видимо, он был уверен, что все произойдет по сценарию КПСС. Знал, чувствовал и решился на это. Перемены стучались в дверь — ничего не предпринимать, сидеть сложа руки было тоже нельзя. В том смысле, что если бы не решился последний в истории КПСС генсек на перестройку, а, наоборот, потуже бы затянул гайки, то сценарий событий мог быть совсем иным. Весь вопрос: когда бы это случилось. Вот только история не имеет сослагательного наклонения, и поэтому частица «бы» уже ничего не изменит. А я считаю: перестройка общества, затеянная Михаилом Горбачевым, последним генсеком КПСС, — это счастливая карта, которая все-таки выпала моему — и, разумеется, в значительно большей степени — всем последующим поколениям.

То, что Горбачев талантлив от природы, — это очевидно по его биографии. Сельский паренек поступает в МГУ, блестяще учится, отличается в работе, а потом становится секретарем ЦК, членом политбюро ЦК КПСС, Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Верховного Совета СССР, первым Президентом СССР — ну, не просто же так? Горбачев быстро осознал, что без коренного переустройства политической и социальной системы СССР не обойтись. Но Президентом СССР он был избран на внеочередном III съезде народных депутатов. Инерция высоковластного мышления, считаю, помешала Михаилу Горбачеву пойти на всенародные выборы Президента СССР. Если бы он тогда настоял на всенародности, судьба страны и его личная судьба сложились бы иначе…

Сыграло, наверное, свою роль и то, что после учебы он слишком быстро оказался в крайкоме ВЛКСМ, потом в крайкоме партии, без работы в низовых производственных сферах. Первому человеку огромного государства не доставало знания жизни изнутри. Безусловно, это мое личное мнение: если бы Михаил Горбачев — человек, которого я уважаю, — в свое время прошел бы хорошую жизненную школу с низов, то сумел бы использовать перестройку во благо, с наименьшими издержками для великого государства и его народов.

Несмотря на огромные усилия, социальное положение становилось все хуже на фоне больших ожиданий и красиво сформулированных им заявлений. И все это вызывало еще больше раздражения у людей. Власть стали ругать острее, с чувством обретаемой свободы, в том числе и самого «прораба перестройки». Академик Абел Аганбегян считает, что происходило так еще и потому, что Михаил Горбачев был все-таки политиком до «мозга костей», а экономика интересовала его только как средство достижения политических целей. Наверное, поэтому он довольно легкомысленно приносил экономику в жертву разным политическим компромиссам. В итоге данный этап перестройки закончился крупномасштабным экономическим кризисом. Большинство политиков, к сожалению, не понимают экономику. Полностью согласен с Аганбегяном. Хотя понимаю и Горбачева. Он взвалил на себя непосильный груз: и при этом все тянул сам, решил, что сможет объять необъятное. И это тоже в его характере.

Казань он «хвалил, рассыпал восторги»

В столице Татарстана Михаил Горбачев впервые оказался в 1996 году — во время предвыборной президентской кампании. Как рассказывал «Реальному времени» организатор его визита, казанский политолог и завкафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Владимир Беляев, Казань он «хвалил, рассыпал восторги», «утверждал, что город ему по-настоящему нравится».

— У Горбачева жесткая, очень жесткая сила воли. Наверное, по-другому политику и нельзя. Михаил Сергеевич, хотя и сторонник дискуссий и открытого диалога, тем не менее в любом случае поступит так, как считает нужным — без сантиментов! — вспоминал Владимир Беляев.

Второй визит Михаила Горбачева в столицу Татарстана был 17 лет назад. Политик приехал в Казань, чтобы поздравить ее с 1000-летием.

Подробнее о том, как Казань встречала Михаила Горбачева в 1996 году, какие впечатления оставил о себе он у казанцев — в воспоминаниях Владимира Беляева.



Татьяна Демина