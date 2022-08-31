Президент Татарстана заявил о необходимости наращивания сотрудничества с Бахрейном

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. В ходе встречи глава региона заявил о необходимости наращивания промышленного сотрудничества между республикой и королевством.

— Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Это поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Вместе с этим президент также отметил, что в целом российское государство уделяет большое внимание развитию отношений с Бахрейном.

— Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений, — сказал он.

В свою очередь министр нефти и экологии Бахрейна передал Минниханову слова приветствия от имени короля. Мохамед бин Мубарак бин Даина поблагодарил главу республики за личное внимание к развитию сотрудничества.

— В рамках выставки мы ознакомились с потенциалом ваших компаний, по итогам готовы провести с ними отдельные встречи. Впечатлен технологиями, которые у вас используются в нефтедобыче и переработке, — сказал министр.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале августа Рустам Минниханов призвал активизировать сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере, с Таджикистаном. Это прозвучало в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом республики в России Давлатшохом Гулмахмадзода.



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Максим Кокунин