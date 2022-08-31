1 сентября в школы России пойдут 17,5 млн учеников — это много или мало?

В этом учебном году российские школы примут порядка 17,5 млн ребят. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании.

Среди них — 2 миллиона первоклассников.

По словам Кравцова, все учебные заведения, которые завтра откроются, готовы к началу учебного года. Кроме того, традиционный очный формат остается основным для всех школ и никакого дистанционного обучения в планах нет и быть не может, отметил министр.

Российские школы в 2022/2023 учебном году примут 17,5 млн учеников — это:

Четыре с лишним Татарстана — по состоянию на 2022 год в республике проживает 3 886 395 человек.

Татарстана — по состоянию на 2022 год в республике проживает 3 886 395 человек. На полмиллиона больше , чем в 2020/2021 и 2021/2022 годах — по 17 миллионов школьников.

, чем в 2020/2021 и 2021/2022 годах — по 17 миллионов школьников. На миллион больше , чем в 2019/2020 учебном году — тогда за парты сели 16,5 миллиона детей.

, чем в 2019/2020 учебном году — тогда за парты сели 16,5 миллиона детей. На 3,4 миллиона учащихся больше , чем в 2015/2016 учебном году — 14,1 миллиона человек.

, чем в 2015/2016 учебном году — 14,1 миллиона человек. На 5,4 миллиона больше числа детей, которые учились в 2010/2011 учебном году, — 12,1 миллиона школьников.

числа детей, которые учились в 2010/2011 учебном году, — 12,1 миллиона школьников. Примерно на 3,6 миллиона больше , чем в 2006/2007 учебном году — 13,9 миллиона детей.

, чем в 2006/2007 учебном году — 13,9 миллиона детей. В 4,1 раза больше числа студентов в России — 4,22 миллиона.

студентов в России — 4,22 миллиона. На 5 миллионов больше числа школьников в Германии — 12,5 миллиона.

числа школьников в Германии — 12,5 миллиона. В 3,1 раза больше , чем в Турции — там в средней школе учатся 5,5 миллиона школьников.

, чем в Турции — там в средней школе учатся 5,5 миллиона школьников. В 16,5 раза меньше количества учащихся в Китае — 289 миллионов.

количества учащихся в Китае — 289 миллионов. Чуть меньше численности населения Нидерландов — там проживает 17,6 миллиона человек.

численности населения Нидерландов — там проживает 17,6 миллиона человек. Три Дании — население этой страны составляет почти 5,8 миллиона человек.

Дании — население этой страны составляет почти 5,8 миллиона человек. В 3,1 раза меньше численности школьников в США — 55 миллионов.

Дарья Пинегина