Минниханов подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников ФСБ на границе возле районов СВО

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в республике членам семей военнослужащих органов федеральной службы безопасности, погибших в результате непосредственного выполнения задачи по охране государственной границы России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и ЛНР, также полагается единовременная выплата.



Кабинету министров Татарстана поручено привести свои акты в соответствие с указом, а также принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.

Указ о получении дополнительной материальной помощи семьям погибших военнослужащих из Татарстана во время спецоперации подписан Рустамом Миннихановым в апреле. Установленная в размере 2 миллионов рублей сумма стала дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто потерял близких, героически отдавших долг Родине.



Фото: кадр видео Минобороны

Согласно постановлению Кабмина Татарстана, выплата семьям погибших военнослужащих будет осуществляться из средств резервного фонда. Чтобы ее получить, требуется подать заявление по утвержденной форме и приложить к нему копию свидетельства о смерти военнослужащего и еще ряд документов.

В июне Рустам Минниханов подписал указ о единовременных выплатах военнослужащим татарстанских именных батальонов «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный») об увеличении на 100 тысяч рублей.



Ранее сумма выплаты составляла 260 тысяч рублей, теперь — 360 тысяч. Указ вступает в силу со дня принятия решения об учреждении денежной выплаты. Увеличить сумму выплаты решили, чтобы поддержать военнослужащих.



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Максим Кокунин