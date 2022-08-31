Минниханов подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников ФСБ на границе возле районов СВО
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в республике членам семей военнослужащих органов федеральной службы безопасности, погибших в результате непосредственного выполнения задачи по охране государственной границы России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и ЛНР, также полагается единовременная выплата.
Кабинету министров Татарстана поручено привести свои акты в соответствие с указом, а также принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.
Указ о получении дополнительной материальной помощи семьям погибших военнослужащих из Татарстана во время спецоперации подписан Рустамом Миннихановым в апреле. Установленная в размере 2 миллионов рублей сумма стала дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто потерял близких, героически отдавших долг Родине.
Согласно постановлению Кабмина Татарстана, выплата семьям погибших военнослужащих будет осуществляться из средств резервного фонда. Чтобы ее получить, требуется подать заявление по утвержденной форме и приложить к нему копию свидетельства о смерти военнослужащего и еще ряд документов.
В июне Рустам Минниханов подписал указ о единовременных выплатах военнослужащим татарстанских именных батальонов «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный») об увеличении на 100 тысяч рублей.
Ранее сумма выплаты составляла 260 тысяч рублей, теперь — 360 тысяч. Указ вступает в силу со дня принятия решения об учреждении денежной выплаты. Увеличить сумму выплаты решили, чтобы поддержать военнослужащих.
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