Объемы потребкредитования в Татарстане рухнули почти в два раза вслед за автокредитами

По итогам января — июля 2022 года жители Татарстана оформили потребительские кредиты на общую сумму 42,7 миллиарда рублей. Это на 46,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Аналогичная ситуация в Татарстане и с автокредитами. По данным НБКИ, за первые семь месяцев 2022 года в республике их выдали на общую сумму в 14,2 миллиарда рублей, что на 42,9% меньше, чем за январь — июль прошлого года.



По объему выданных за первые семь месяцев 2022 года потребкредитов Татарстан занял шестое место среди 30 российских регионов-лидеров. Рейтинг возглавила Москва, жители которой за это время оформили потребительские кредиты на общую сумму 166,7 миллиарда рублей. В топ-5 также попали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

Среди 30 регионов-лидеров, заметнее всего объемы потребкредитования сократились в Ставропольском крае — на 52,1%. За семь месяцев его жители оформили потребительские кредиты на 17,3 миллиарда рублей.

Фото: Максим Платонов

По данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в январе — июле 2022 года в России кредитов на покупку потребительских товаров выдали на сумму в 1,35 триллиона рублей. Это на 46,6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

— Ситуация с выдачей потребкредитов в текущем году схожа с «карантинным» 2020 годом. В обоих случаях вслед за падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, рост выдачи потребкредитов в мае — июле связан со снижением ключевой ставки Центробанка и сокращением рыночных ставок.

В Татарстане потребкредитование постепенно возвращается к уровню досанкционного февраля. Согласно данным НБКИ, в июле жители республики взяли 33 889 потребительских кредитов, что на 16,4% больше, чем в июне.



Средний размер потребительского кредита в Татарстане в июле составил 265 254 рубля. Он превысил значения досанкционного периода — в феврале этого года он достигал 245,1 тысячи рублей, а в январе — 201,7 тысячи.



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Татьяна Демина