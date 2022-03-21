Итоги дня: запрет Instagram* и Facebook*, отстранение Гафурова, Россия отказалась от переговоров с Японией
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 21 марта:
- В России суд запретил соцсети Instagram* и Facebook*, принадлежащие компании Meta Platforms, признав их экстремистскими. При этом данные требования не распространяются на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp. Кроме того, граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются этими соцсетями. Но компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность на территории РФ. В Генпрокуратуре и ФСБ считают, что деятельность Meta направлена против России и ее Вооруженных сил.
- Ильшата Гафурова отстранили от должности ректора Казанского федерального университета. С 22 марта исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Дмитрий Таюрский. Его сделали временно исполняющим обязанности ректора после ареста Гафурова 23 декабря 2021 года по обвинению в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В университете до этого он занимал должность проректора по научной деятельности. Гафуров был ректором КФУ с 2010 года.
- ЦБ установит эквайринговые комиссии с 18 апреля по 31 августа на уровне 1% для компаний, продающих социально значимые товары и услуги. Нововведение затронет компании, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров.
- В Казани в этом году на улицах Рауиса Гареева и Сибгата Хакима появятся новые школы. Вопрос строительства школы на улице Рауиса Гареева для обитателей ЖК «Солнечный город» стал критичным. С вводом большого количества новых домов число жильцов стало увеличиваться. При этом район не был обеспечен достаточным количеством общеобразовательных учреждений, поликлиник, парковок.
- Предприниматель Геннадий Тимченко покидает совет директоров «Новатэка» с 21 марта. Как сообщили в компании, решение было принято по собственному желанию. В феврале Великобритания ввела санкции против пяти российских банков из-за решения РФ признать ЛНР и ДНР. Они коснулись в том числе предпринимателя Геннадия Тимченко. Ему запретили въезд в Великобританию и заморозили активы.
- В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту находились 133 человека. Из них — 123 пассажира и девять членов экипажа. К настоящему времени спасатели обнаружили лишь обломки самолета, не найдя тел пассажиров и членов экипажа. Поиски продолжаются, ведется следствие.
- Пресненский суд Москвы приговорил к году и двум месяцам колонии общего режима блогера Эдварда Била, устроившего ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Кроме наказания в колонии, ему на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Блогер был взят под стражу в зале суда.
- Мэрия Казани сообщила о получении анонимных писем о «минировании» школ. Из-за этого ряд учебных заведений города пришлось эвакуировать. В городской администрации отметили, что переживают с детьми и их родителями и надеются, что те помнят о важности сохранения спокойствия.
- В Госдуму внесли проект о выходе России из Всемирной торговой организации. Отмечается, что данная мера предлагается в целях защиты национальных интересов страны и необходимости проведения протекционистской политики. Также этот шаг рассматривается как ответ на санкционное давление.
- Ряд объектов нового строительства, планируемых к застройке в исторических поселениях Татарстана, был утвержден на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством президента РТ Рустама Минниханова. Из них шесть объектов находятся в Казани, по одному — в Свияжске и Лаишево. В число казанских проектов вошла концепция реновации зданий обувной фабрики «Спартак», где расположится IT-парк.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с предпринимателями региона и обсудил специфику работы в условиях санкций западных стран. На встрече с ним владелица швейной мастерской «Ирэн» Ирина Купряхина предложила создать в Татарстане комбинат по производству тканей. По ее словам, все ткани и сырье завозятся из-за рубежа. Это создает проблемы для закупки нитей и тканей. В связи с ростом доллара практически все ткани повысились в цене в два раза.
- Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в случае отказа Запада от российской нефти цены подскочат до $300—500 за баррель. По его словам, решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти незначительно повлияет на РФ, так как объемы поставок в эти страны были небольшими. О том, насколько большой или маленькой является эта цена, — в материале «Реального времени».
- В Казани начался суд над бывшим депутатом Госсовета РТ и председателем Татарстанской организации Всероссийского общества инвалидов Рифатом Ганибаевым. Его судят за аферу с подгузниками. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В МИД РФ заявили, что Россия в нынешних условиях не планирует продолжать переговоры по мирному договору с Японией. РФ в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки японцев на Южные Курилы, а также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
- Минпромторг России ожидает стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели. Дефицита не будет, как заявили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги.
- В Министерстве обороны России прокомментировали слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только «количеством и крылатыми ракетами». Там сообщили, что применяется и высокоточное гиперзвуковое оружие.
- Также там заявили, что все распространяемые Подоляком данные о потерях российских Вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем, заявили в Минобороны России и порекомендовали не вводить в заблуждение «относительно реальных возможностей и профессионализма российских Вооруженных сил».
- На заводе «Сумыхимпром» в Сумской области Украины произошла утечка аммиака. Зона поражения составляла около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица. Причины утечки не были известны. Через некоторое время ее удалось ликвидировать.
- Неприемлемые заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Сегодня в российское дипломатическое ведомство вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста. Его предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор.
* — запрещены в РФ.
Дарья АкимоваОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым