МИД: Россия не будет продолжать переговоры по мирному договору с Японией

Россия в нынешних условиях не планирует продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки японцев на Южные Курилы.

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Кроме того, РФ выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.



На прошлой неделе Япония объявила о введении дополнительных санкций против 15 человек и девяти организаций из России. В санкционном списке — государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Под ограничительные меры Японии попал Зеленодольский завод имени А.М. Горького.



После начала спецоперации РФ на Украине МИД Японии ввел санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Также под ограничения попали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и др.

В октябре 1993 года в ходе официального визита в Японию президента России Бориса Ельцина была подписана Токийская декларация, в которой говорилось о необходимости «преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого» и «скорейшего заключения мирного договора». В 2016 году российская и японская стороны согласовали заявления о начале переговоров по налаживанию на южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности.

Татьяна Леухина