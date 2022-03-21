Суд отправил в колонию блогера Эдварда Била, устроившего ДТП в центре Москвы

Блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившего ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года, Пресненский суд Москвы приговорил к году и двум месяцам колонии общего режима.

Блогера признали виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ. Кроме наказания в колонии ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Била взяли под стражу в зале суда.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля 2021 года в Москве на Смоленской площади. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами.

В пятницу прокуратура просила для Била год и четыре месяца колонии общего режима. Было предложено лишить его водительских прав на три года.

В июле прошлого года Била приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили прав на три года. Ему назначили наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить блогеру наказание, не связанное с лишением свободы.



В сентябре Московский городской суд признал законным приговор, отклонив жалобы сторон. 16 декабря 2021 года Второй кассационный суд Москвы отменил приговор Эдварду Билу и направил дело на пересмотр.

Маргарита Головатенко