На химическом заводе в Сумах произошла утечка аммиака

На заводе «Сумыхимпром» в Сумской области произошла утечка аммиака, об этом заявил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.



— В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица, — приводит его слова RT.

Сейчас на месте работают аварийные бригады завода и экстренные службы Украины. Причины утечки не уточняются. Живицкий упомянул, что угрозы для Сум в настоящее время нет, поскольку воздушные массы движутся не в сторону города.

UPD: Утечку аммиака ликвидировали. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ГСЧС Украины.

В субботу Минобороны РФ предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе. Как заявлял начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Мизинцев, на химзаводе «Сумыхимпом» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области, если российские военные войдут в город. Следственный комитет России расследует минирование химического завода в Сумах.

Маргарита Головатенко