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Тимченко покинет совет директоров «Новатэка» с 21 марта

10:45, 21.03.2022
Тимченко покинет совет директоров «Новатэка» с 21 марта
Фото: kremlin.ru

Геннадий Тимченко покинет совет директоров «Новатэка» с 21 марта, решение было принято по собственному желанию, сообщили в компании.

В феврале Великобритания отреагировала на решение России признать Луганскую и Донецкую народные республики санкциями против пяти российских банков. Они коснулись в том числе предпринимателя Геннадия Тимченко. Ему запретили въезд в Великобританию и заморозили активы.

Тимченко также является совладельцем «СИБУР Холдинг» — нефтегазовой компании, производящей сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза.

Маргарита Головатенко
БизнесОбществоВласть Татарстан

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