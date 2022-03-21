Тимченко покинет совет директоров «Новатэка» с 21 марта

Геннадий Тимченко покинет совет директоров «Новатэка» с 21 марта, решение было принято по собственному желанию, сообщили в компании.

В феврале Великобритания отреагировала на решение России признать Луганскую и Донецкую народные республики санкциями против пяти российских банков. Они коснулись в том числе предпринимателя Геннадия Тимченко. Ему запретили въезд в Великобританию и заморозили активы.

Тимченко также является совладельцем «СИБУР Холдинг» — нефтегазовой компании, производящей сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза.

Маргарита Головатенко