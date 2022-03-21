При отказе Запада от российской нефти цена черного золота взлетит до $500 за баррель — это много или мало?

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в случае отказа Запада от российской нефти цены подскочат до $300—500 за баррель.

— Если отказ (от российской нефти, — прим. ред.) будет, то цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500, — цитирует его «РИА Новости».

Новак прокомментировал и решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти — по его словам, это незначительно повлияет на Россию, так как объемы поставок в эти страны были небольшими.



— Сейчас заместить российскую нефть невозможно, — сказал Новак (цитата по ТАСС). — В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок, — добавил вице-премьер.



$500 за баррель нефти — это:

51 976 рублей — при цене доллара в 103,9524 рубля.

— при цене доллара в 103,9524 рубля. В 4,4 раза больше цены нефти на сегодня — в 15.15 по мск баррель нефти Brent на бирже стоил около $112,63.

цены нефти на сегодня — в 15.15 по мск баррель нефти Brent на бирже стоил около $112,63. В 5,6 раза выше стоимости барреля российской нефти Urals — 18 марта она стоила $88,44.

стоимости барреля российской нефти Urals — 18 марта она стоила $88,44. В 20 раз больше прогноза стоимости нефти в 2050 году — она, как считает Международное энергетическое агентство, через 28 лет будет стоить $25 за баррель.

прогноза стоимости нефти в 2050 году — она, как считает Международное энергетическое агентство, через 28 лет будет стоить $25 за баррель. В 3,4 раза больше , чем исторический максимум цены на нефть Brent — в 2008 году его зафиксировали на уровне $143,95.

, чем исторический максимум цены на нефть Brent — в 2008 году его зафиксировали на уровне $143,95. В 50 раз больше стоимости барреля после обвала цен, произошедшего в результате мирового перепроизводства нефти в 1980-х годах, — тогда она упала до $10. Считается, что это стало одной из причин экономического коллапса и распада СССР в 1991 году.

стоимости барреля после обвала цен, произошедшего в результате мирового перепроизводства нефти в 1980-х годах, — тогда она упала до $10. Считается, что это стало одной из причин экономического коллапса и распада СССР в 1991 году. В 6,25 раза выше комфортной цены на нефть для России в 2022 году — тот же Новак в конце 2021-го говорил, что это $80 за баррель.



комфортной цены на нефть для России в 2022 году — тот же Новак в конце 2021-го говорил, что это $80 за баррель. В 5,8 раза больше прогноза на 2022 год — международное рейтинговое агентство S&P в начале марта сообщило, что нефть Brent в этом году будет стоить $85.

Дарья Пинегина