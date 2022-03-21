В Татарстане утвердили ряд проектов застройки в исторических поселениях

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова был утвержден ряд объектов нового строительства, планируемых к застройке в исторических поселениях республики. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Среди них шесть объектов находятся в Казани, по одному — в Свияжске и Лаишево.

Казанские проекты представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Это здание общежития на ул. Парижской Коммуны, 16, многоквартирный жилой дом по ул. 25 Октября, многоквартирный жилой дома по ул. Бултерова, 30, концепция реновации зданий обувной фабрики «Спартак», где расположится IT-парк, и административный корпус медресе «Мухаммадия» по ул. Габдуллы Тукая.

Также члены комиссии обсудили проект иконописной мастерской в Свияжске. Его представил архитектор Свияжского музея-заповедника Павел Тиянев. Был вынесен на повторное обсуждение проект строительства «Ак мэчет» на ул. Горького в Лаишево. Он был доработан с привязкой к местности.

Фото: tatarstan.ru

Накануне стало известно, что в Казани от здания бывшей обувной фабрики «Спартак» на пересечении улиц Спартаковской, Хади Такташа и Марселя Салимжанова остался только остов. На территории продолжаются работы по возведению IT-парка.

Дарья Акимова