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Минпромторг ждет стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели

17:27, 21.03.2022 2
Минпромторг ждет стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели
Фото: pixabay.com

Минпромторг России ожидает стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели. Дефицита не будет, заявили в пресс-службе министерства.

С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов произвели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства.

Фото: pxhere.com

В министерстве подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги, передает ТАСС.

На прошлой неделе в Минпромторге РФ заверили, что средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. Сырья для товаров гигиены закупили на 3 месяца вперед, а запасы есть на 6 месяцев минимум.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:58
    гыгыгы смешно
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  • Анонимно 18:53
    Смешно. Оно само стабилизируется. Вопрос на какой цене. В 2 раза уже взлетела. Сделать в 10 раз дороже и стабилизируется. Песок в магазине уже есть свободно - 110 за кг.
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