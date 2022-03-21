Минпромторг ждет стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели
Минпромторг России ожидает стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели. Дефицита не будет, заявили в пресс-службе министерства.
С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов произвели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства.
В министерстве подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Минпромторге РФ заверили, что средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. Сырья для товаров гигиены закупили на 3 месяца вперед, а запасы есть на 6 месяцев минимум.
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