Минпромторг ждет стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели

Минпромторг России ожидает стабилизации ситуации с поставками офисной бумаги в течение недели. Дефицита не будет, заявили в пресс-службе министерства.

С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов произвели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства.

Фото: pxhere.com

В министерстве подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги, передает ТАСС.

На прошлой неделе в Минпромторге РФ заверили, что средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов. Сырья для товаров гигиены закупили на 3 месяца вперед, а запасы есть на 6 месяцев минимум.



Татьяна Леухина