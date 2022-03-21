ЦБ вводит эквайринговые комиссии на уровне 1% на социально значимые товары и услуги

ЦБ установит эквайринговые комиссии с 18 апреля по 31 августа на уровне 1% для компаний, продающих социально значимые товары и услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нововведение затронет компании, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Фото: cbr.ru

Также в списке оказались компании, которые оказывают услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, перевозки пассажиров.

В пресс-службе ЦБ РФ отметили, что мера вводится на ограниченный период.

Сейчас эквайринговые комиссии находятся на уровне 1,2—2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.



Сегодня регулятор объявил о новых обязательных резервных требованиях и коэффициентах для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций. А 17 марта ЦБ увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) до 1 млн рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.

Татьяна Леухина