В Казани на улицах Рауиса Гареева и Сибгата Хакима появятся новые школы

В этом году в Казани на улицах Рауиса Гареева и Сибгата Хакима появятся новые школы, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на аппаратном совещании.



— Каждая школа в прошлогодних ценах — это 1,5 млрд рублей. Большое благо, что мы ежегодно вводим по две-три школы, — сказал Метшин и отметил, что Казань по количеству вводимых школ и социальных объектов обходит все города за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Метшин упомянул, что в городе 30 площадок с высокой потребностью в ученических местах, где зарезервированы места под эти задачи.

Напомним, вопрос наличия школы на улице Рауиса Гареева для жильцов ЖК «Солнечный город» является критичным. Жители еще с позапрошлого года обвиняли власти в потворстве бизнес-интересам крупных застройщиков в ущерб комфортной среде для людей. С вводом большого количества новых домов количество людей стало увеличиваться. При этом район не был обеспечен достаточным числом общеобразовательных учреждений, поликлиник, парковок.

В конце 2021 года на заседании круглого стола в Госсовете РТ активисты жилого комплекса «Солнечный город» в Казани пожаловались, что за год ни городские власти, ни застройщик «Ак Барс Дом» не сделали ни одного шага, чтобы выделить место под строительство недостающей школы и детских садов. А в прокуратуре заявили о появлении новых вопросов по поводу застройки. Детали — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко