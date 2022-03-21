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В Китае потерпел крушение пассажирский Boeing 737

11:16, 21.03.2022
В Китае потерпел крушение пассажирский Boeing 737
Фото: wikipedia.org

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Об этом сообщает «РИА Новости».

На борту самолета находились 133 человека. Информации о погибших и раненых пока нет.

Отмечается, что на месте крушения начался лесной пожар. Начались поисково-спасательные работы.

26 февраля в районе Индийского океана упал самолет авиакомпании Коморских островов AB Aviation. На борту находились 12 граждан Комор и два члена экипажа из Танзании.

Дарья Акимова
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