В Китае потерпел крушение пассажирский Boeing 737
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Об этом сообщает «РИА Новости».
На борту самолета находились 133 человека. Информации о погибших и раненых пока нет.
Отмечается, что на месте крушения начался лесной пожар. Начались поисково-спасательные работы.
26 февраля в районе Индийского океана упал самолет авиакомпании Коморских островов AB Aviation. На борту находились 12 граждан Комор и два члена экипажа из Танзании.
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