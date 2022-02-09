Главное о коронавирусе на 9 февраля: QR-код по результатам теста на антитела, признаки «стелс-омикрона»

Фото: Максим Платонов

Правительство РФ выделило Татарстану средства для оплаты труда медработников, оказывающих консультации удаленно

В Татарстане за минувшие сутки выявили 1 514 новых случаев коронавируса. Всего на 9 февраля зарегистрировано 58 764 случая. Выздоровели за весь период 41 654 человека, в том числе 630 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 638 человек, за сутки — пятеро.

Правительство России выделило Татарстану 14,9 млн рублей на оплату труда медицинских работников, удаленно оказывающих консультации гражданам с COVID-19. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Всего кабмин выделил на все регионы страны 600 млн рублей. Консультации будут доступны россиянам с коронавирусом, симптомами пневмонии, ОРВИ или гриппа, проходящим лечение на дому. Предлагается дополнительно задействовать около 2,5 тысячи человек.

В республике четыре школы полностью закрыли на разобщение. Из них две школы находятся в Актанышском, одна — в Мензелинском и одна — в Тукаевском районах. На разобщение также выведены классы в 193 школах. По данным на 7 февраля, 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. На сегодняшний день число обучающихся, не прошедших его, составляет 710 человек, а c 1 сентября 2021 года оно достигло 43 148 случаев.

В Казани на территории городской больницы №7 возобновил свою работу мобильный пункт вакцинации. Он работает круглосуточно, предварительная запись не требуется. Прививку можно сделать в порядке живой очереди. Кроме того, для удобства людей предусмотрена теплая палатка с сидениями. В поликлинике №1 вакцинацию больше проводить не будут.

Жительница Авиастроительного района Казани не смогла получить полагающиеся ей бесплатно лекарства от COVID-19. Она посетила врача еще в прошлый четверг, ей пообещали, что бесплатные лекарства принесут в ближайшее время. Однако, спустя четыре дня, она их не получила. Ей пришлось купить их самой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Плановую первичную медпомощь для детей не будут приостанавливать

За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая коронавируса, выздоровели 97 163 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 13 330 769 человек, а выздоровевших — до 10 803 305 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 669 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 337 390 человек.



За последние сутки в России проведено 901 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 583 470 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране по-прежнему сложная. По его словам, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, врачей и других медицинских работников, прежде всего амбулаторное звено. При этом глава кабинета министров указал, что необходимо сохранять повышенную готовность в стационарах. Региональным властям поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда.

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому главы регионов получили право в условиях распространения COVID-19 приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях. Минздраву также поручается утвердить временный порядок организации и проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Фото wikipedia.org

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, где не было выявлено случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19. По данным оперштаба, новый штамм коронавируса зарегистрирован уже в 84 регионах страны.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что в стране от инфекции привита уже 41 тысяча подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Он добавил, что добровольная вакцинация детей этого возраста началась во всех российских регионах и вакцина доступна. На данный момент дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19. Было госпитализировано на сегодняшний день почти 12 тысяч детей.

Также он заявил, что новый порядок оформления дистанционных больничных листов будет действовать до 15 марта. Во время дистанционной консультации специалист может оформить электронный больничный лист на семь дней, назначить лечение и выписать электронный рецепт. В случае выздоровления за неделю больничный закроют дистанционно, после чего передадут в Фонд социального страхования. Если через семь дней у пациента сохранятся жалобы, то врач проведет очную консультацию.

Мурашко добавил, что на данный момент в стационарном лечении нуждаются 6,5% пациентов с коронавирусом, а большая часть людей с тяжелым течением болезни не была вакцинирована. По его словам, число заболевших меньше, чем было в четвертую волну осеннего периода. Однако за счет большего числа активных случаев темпы прироста сопоставимы с пиковыми значениями предыдущих периодов.

Фото: Максим Платонов

Минздрав РФ выпустил приказ, по которому QR-код по результатам теста на антитела будет выдаваться с 21 февраля. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов). Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не устанавливал необходимого для получения сертификата уровня антител к коронавирусу.

Также в Минздраве заявили, что оказание плановой первичной медпомощи детям не будут приостанавливать из-за COVID-19. Кроме того, плановую медпомощь будут продолжать оказывать в полном объеме пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что у заболевших омикрон-штаммом коронавируса стали отмечаться признаки гиперестезии — повышенной чувствительности. По его словам, пациенты стали обращаться с жалобами на боль в теле. Специалист отметил, что если просто дотрагиваться до заболевшего, то ему не будет больно, однако если надавить руками, то человек может ощущать сильные болезненные ощущения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число выявляемых случаев заражения COVID-19 в столице за прошедшую неделю сократилось на 6 процентов. Он отметил, что уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 15 процентов. По его словам, в городских поликлиниках на фоне распространения «омикрона» почти нет очередей.

Фото mos.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается снижение заболеваемости COVID-19, в 84 регионах фиксируется рост. По ее словам, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге заболеваемость снизилась до 32,3%, снижение составило 5,7%.

Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ Андрей Чупин сообщил, что коронавирус дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, включая факторы свертываемости крови. По этой причине у перенесших COVID-19 может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, которое в крайнем случае может привести к ампутации. По его словам, за время пандемии было зафиксировано немало таких случаев. Также развитие тромбоза может произойти как на пике самой болезни, так и через несколько месяцев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что страна на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». По его словам, к концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев. Глава фонда подчеркнул, что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогли России справиться с новым штаммом значительно лучше, чем большинству стран.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в среднем по России ПЦР-тест на COVID-19 обходится в 1345,55 рубля, в некоторых регионах страны гослаборатории завышают цены. По поручению правительства ФАС провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медучреждениях России. Выяснилось, что услуги по забору биоматериала добавляют к указанной стоимости еще 250—350 рублей.

Фото stocksnap.io

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что жители республики необоснованно вызывают скорую помощь, приписывая себе несуществующие симптомы, и лишь 10% вызовов соответствовали критериям, по которым действительно требовалась помощь. По его словам, люди начали «манкировать», приписывая себе несуществующую симптоматику, угрожающую жизни. Бригада медиков приезжает, видит температуру 37,5, никаких следов одышки, легочной недостаточности, а позже человек сознается, что не дождался врача из поликлиники и решил вызвать скорую помощь.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе пока не будут возвращать QR-коды. По словам чиновника, новый штамм серьезно отличается от предыдущих. Поэтому необходимо выбирать другие методы борьбы, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. Однако дистанционное обучение могут продлить до 13 февраля.

Инфекционист Никифоров разъяснил, как можно отличить «омикрон» от обычной ОРВИ. Симптомы COVID-19 появляются и развиваются очень быстро, а признаки обычной вирусной инфекции — постепенно. По словам специалиста, коронавирусная инфекция в ее нынешнем варианте развивается стремительно и симптомы заболевания появляются очень быстро. При «омикроне» пациенты испытывают сильнейшую слабость, жалуются на головную боль, у них могут появляться тошнота и диарея. В то время как при ОРВИ человек может заниматься повседневными делами.

Врач-отоларинголог клиники «Город детства» Иван Лесков сообщил, что насморк при заболевании гриппом и коронавирусом не отличается. По его словам, заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа могут быть симптомами этих заболеваний, но важно сдать ПЦР-тест на коронавирус при насморке с целью исключить вероятность заболевания COVID-19.

Фото max4u.ru

В Кузбассе отменены некоторые меры по противодействию распространению коронавирусу. В регионе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий. Кроме того, отмечается, что физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями. Также временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23.00 до 06.00.

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что при заражении «омикроном» характерна невысокая температура до 38,5°C. По словам эксперта, обращаться к медику стоит, если температура не спадает длительное время.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новые мутации COVID-19 будут стремиться преодолеть существующий иммунный барьер и нельзя сказать, станет ли вирус при этом менее опасным. Он подчеркнул, что появления новых штаммов можно избежать с помощью вакцинации, но ее темпы на сегодняшний день для этого недостаточные.

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что до начала лета распространение коронавируса в России может завершиться, а в ближайшие дни ожидается спад заболеваемости. Он добавил, что на данный момент сложно предсказать, появится ли следующий после «омикрона» вариант коронавируса, однако такая вероятность снижается, учитывая иммунитет, который будет в стране к концу весны. При этом вирусолог подчеркнул, что окончание пандемии не означает, что вирус исчезнет совсем.

Фото: Максим Платонов

Заведующий лабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский заявил, что «омикрон» не сможет полностью вытеснить дельта-штамм коронавируса. По его словам, новый штамм антигенно очень сильно отличается как от «дельты», так и от других штаммов. Поэтому приобретенный после него иммунитет вряд ли будет эффективно работать против других вариантов коронавируса. Как пояснил специалист, антитела, возникающие к «омикрону», не очень эффективно взаимодействуют с «дельтой».

Новосибирский метрополитен перешел на новый график движения и уменьшил количество поездов на самой протяженной Ленинской линии из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма COVID-19 и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что в городе начали работать два дополнительных пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, а открытые ранее аналогичные центры показали свою востребованность. По словам главы региона, за прошедшие дни медики провели в таких пунктах более 9 тысяч исследований, свыше 1,5 тысячи из них оказались с положительным результатом. Кроме того, 250 тысяч экспресс-тестов приобретено для медицинских организаций региона, в сутки производится около 10 тысяч исследований.

Глава сомнологической службы Елена Царева рассказала, что коронавирус может привести к нарушениям сна у переболевшего человека. Бессонница может отмечаться на протяжении полугода. По ее словам, для такого побочного эффекта от COVID-19 даже было подобрано название — COVID-бессонница. К этому нарушению приводят несколько факторов: изоляция во время пандемии, непосредственное воздействие вируса, а также тревога и депрессия, которые возникают на фоне неопределенности и нелогичности происходящего.

Фото: Максим Платонов

Московское управление Роспотребнадзора сообщило, что почти 2,4 тыс. граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данные о прохождении теста на коронавирус, оштрафовано более чем на 30 млн руб. с 1 августа 2020 года. По результатам рассмотренных судами дел 2 394 гражданам присуждены штрафы на сумму 30 005 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.

Заведующая отделением клинической больницы Медси Александра Зыкова рассказала, что восстановительный период после заболевания коронавирусом может затянуться до полугода. Необходимо обратиться в поликлинику, если после «омикрона» сохраняются боли в мышцах, слабость, если возникли жалобы на снижение остроты зрения или слух. По ее словам, быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, такая как прием медикаментозных и поливитаминных комплексов. Но назначить их должен только врач, основываясь на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенного заболевания и текущих хронических заболеваний.

ВОЗ: за последнюю неделю коронавирусом заразились свыше 19 млн человек

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 400 812 917 человек, 5 764 479 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 051 225). На второй строчке — Индия (42 410 976), на третьей — Бразилия (26 793 497), на четвертой — Франция (21 174 600), на пятой — Великобритания (18 055 318).



Больше всего смертей зафиксировано в США (908 844). За ними следуют Бразилия (634 118), Индия (505 279), Россия (329 951, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (309 752).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что за последнюю неделю коронавирусом заразились свыше 19 млн человек, почти 68 тысяч заболевших скончались. Количество заболевших снизилось на 17%, однако смертность возросла на 7%. Подъем заболеваемости наблюдается в Восточном Средиземноморье (+36%). Снижение показателей отмечается в Америке (-36%), Юго-Восточной Азии (-32%) и Африке (-22%). Число летальных исходов возросло в Юго-Восточной Азии (+67%), Восточном Средиземноморье (+45%) и Европе (+2%)



Британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS) сообщает, что головокружение и усталость могут быть признаками «стелс-омикрон» варианта коронавируса. Как отметила врач Анжелика Кутзи из ЮАР, усталость и мышечные боли часто бывают индикаторами этого типа SARS-CoV-2. Головокружение также входит в число распространенных симптомов мутации BA.2. По словам медиков, два этих признака могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянные или очень интенсивные, необходимо обратиться к специалисту.

Фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем жителям страны старше 60 лет раздать смартфоны за прививки от СOVID-19. По его словам, преимущества цифрового государства должны быть доступны всем. Получить новый телефон и льготный тариф абсолютно бесплатно вакцинированные украинцы смогут уже весной.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заболел коронавирусом. В данный момент он находится на самоизоляции и продолжает работу. По его словам, переносить заболевание стало легче, чем во время первой волны, благодаря вакцинации.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанцы выдал распоряжение об отмене обязательного ношения масок на открытом воздухе на всей территории страны за исключением ситуаций, когда есть скопление людей. В то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты необходимо носить в закрытых помещениях. Это не распространяется только на детей младше шести лет, людей с заболеваниями, которые не позволяют использовать маски, а также тех, кто занимается спортом.

Ученые Фуданьского университета в Шанхае разработали устройство, которое может определить COVID-19 в пробах из носоглотки менее чем за четыре минуты. Китайские специалисты испытали датчик на 33 добровольцах, у которых ранее был выявлен коронавирус с помощью ПЦР-тестирования. Все результаты тестирования, полученные при помощи нового устройства, оказались точными. По словам ученых, с помощью датчика происходит быстрое и сверхчувствительное определение ионов, биомолекул и рибонуклеиновой кислоты SARS-CoV-2.

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Власти Таиланда намерены освободить от карантина туристов, даже если они получат положительный результат теста на коронавирус, но при определенных условиях. С 3 февраля зарубежные гости, прибывшие по программе «Песочница», у которых ПЦР-тест не негативный, могут не соблюдать карантин при отсутствии симптомов COVID-19, наличии высоких (более 30) показателей CT (CycleThreshold), а также доказательства, что они переболели в последние три месяца. Туристы, соблюдающие все требования, будут освобождены от изоляции даже при положительном ПЦР-анализе.

В Малайзии с 1 марта освобождают туристов от прохождения карантина по приезде в страну. Все направляющиеся в страну путешественники должны будут сдать ПЦР-тест перед вылетом, а также пройти повторную проверку на коронавирус по прибытии. В случае отрицательного результата туристов освободят от прохождения карантина. Тем не менее местное министерство здравоохранения настаивает на постепенной и осторожной отмене ограничений.

Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от коронавируса. В конце 2021 года компания закрыла свой завод в нидерландском городе Лейден, где производилась вакцина. Остановка производства является временной: после паузы изготовление вакцины на заводе будет возобновлено. Компания готовится вновь запустить производство препарата в Лейдене в марте.

Администрация Гонконга запретит непривитым жителям вход в магазины и торговые центры мегаполиса на фоне роста заболеваемости COVID-19. С 24 февраля жителям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, будет запрещен вход в магазины, торговые центры, на рынки и в храмы. Также членам более чем двух семей будет запрещено собираться вместе на частной территории. Ранее сообщалось, что непривитым жителям будет запрещен вход в рестораны, спортивные залы, кинотеатры, массажные салоны и салоны красоты.

Фото mdn.gov.mm

Принцесса Йоко из японской императорской семьи была госпитализирована с коронавирусом. 38-летняя принцесса — вторая дочь умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата бывшего императора Акихито. Отмечается, что она была помещена в больницу при императорском дворе, однако информация о ее состоянии пока не приводится.

Государственное агентство лекарств (ГАЛ) Латвии сообщило, что один летальный случай после вакцинации от коронавируса связан с использованием препарата Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Специалистами констатирован очень редкий побочный эффект препарата — синдром тромбоза и тромбоцитопении. Человек входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, получил первую дозу препарата Vaxzevria в апреле прошлого года и умер на седьмой день после вакцинации.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию». В ней он описал шаги, при помощи которых можно избежать пандемий в будущем, а также обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете. Гейтс расскажет о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Британский таблоид Daily Express опубликовал данные, по которым сообщается, что характерная для переутомления боль в суставах и мышцах может быть одним из ранних признаков заражения омикрон-штаммом COVID-19. Национальная служба здравоохранения перечислила неочевидные и часто встречающиеся симптомы заражения коронавирсуом. Эти признаки помогают самостоятельно распознать вирус на ранних этапах заболевания. Кто-то может испытывать боль, которая имеет периодический характер, то есть приходит и уходит на некоторое время.

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Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили антитела к штамму коронавируса «омикрон» у диких белохвостых оленей. По их словам, 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя (14,5%) имели положительный тест на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, а секвенирование полного генома показало, что среди белохвостых оленей распространяется штамм «омикрон». Основываясь на результатах исследования, ученые выразили опасения, что среди животных также могут появляться и распространяться новые варианты вируса, устойчивые к вакцинам и опасные для людей.

Максим Кокунин