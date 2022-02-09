Медики назвали признаки заражения «стелс-омикроном», вариантом COVID-19

Головокружение и усталость могут быть признаками заражения «стелс-омикроном», вариантом коронавируса. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Эти два признака могут появляться и исчезать в течение дня. Но если они постоянные или очень интенсивные, нужно обратиться к врачу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля в агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании сообщили о разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, известной также как «стелс-омикрон». Среди симптомов были: температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.



Татьяна Леухина