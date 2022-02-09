Новости общества

04:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медики назвали признаки заражения «стелс-омикроном», вариантом COVID-19

03:26, 09.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Медики назвали признаки заражения «стелс-омикроном», вариантом COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Головокружение и усталость могут быть признаками заражения «стелс-омикроном», вариантом коронавируса. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Эти два признака могут появляться и исчезать в течение дня. Но если они постоянные или очень интенсивные, нужно обратиться к врачу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля в агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании сообщили о разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, известной также как «стелс-омикрон». Среди симптомов были: температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также