Мурашко: в России от коронавируса привили 41 тысячу детей

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал, что в стране от инфекции привита уже 41 тысяча подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает RT.

Он добавил, что добровольная вакцинация детей этого возраста началась во всех российских регионах и вакцина доступна.

Вакцина для подростков от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом России 24 ноября 2021 года. Это аналог «Спутника V» со сниженной концентрацией. Прививка ею также проводится двумя компонентами внутримышечно с интервалом в три недели.



Кроме того, Мурашко сообщил, что дети составляют 20% от общего числа пациентов с COVID-19. Было госпитализировано на сегодняшний день почти 12 тысяч детей.

Фото: Максим Платонов

В начале февраля Мурашко рассказал, что тогда прививку от COVID-19 сделали 17 тысяч детей и подростков. А количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось в 2,2 раза. Для этой категории населения коечный фонд увеличили в 1,5 раза. В общей сложности было развернуто более 11 тысяч коек.

Дарья Акимова