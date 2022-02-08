В России не будут приостанавливать плановую первичную медпомощь детям из-за COVID-19

Оказание плановой первичной медпомощи детям не будут приостанавливать из-за COVID-19. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Также плановую медпомощь будут продолжать оказывать в полном объеме пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане со 2 февраля начал действовать приказ о приостановке плановой медицинской помощи и диспансеризации. В соответствии с документом приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус).

Позже замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения города Владимир Жаворонков объяснял, что оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках. Стационарная помощь продолжает оказываться.



Татьяна Леухина