ВОЗ: за неделю смертность от COVID-19 возросла на 7%

Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю коронавирусом заразились свыше 19 млн человек, почти 68 тысяч заболевших скончались. Количество заболевших снизилось на 17%, однако смертность возросла на 7%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Подъем заболеваемости наблюдается в Восточном Средиземноморье (+36%). Снижение показателей отмечается в Америке (-36%), Юго-Восточной Азии (-32%) и Африке (-22%). Число летальных исходов возросло в Юго-Восточной Азии (+67%), Восточном Средиземноморье (+45%) и Европе (+2%), передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в России не будут приостанавливать плановую первичную медпомощь детям из-за COVID-19. Также медпомощь продолжат оказывать пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, людям, которые нуждаются в проведении заместительной почечной терапии.

Диана Жиленкова