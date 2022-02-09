В Казани возобновил работу мобильный пункт вакцинации на территории горбольницы №7

В Казани, на территории городской больницы №7, возобновил свою работу мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте медучреждения.

Пункт работает круглосуточно, предварительная запись не требуется. Прививку можно сделать в порядке живой очереди. Кроме того, для удобства людей предусмотрена теплая палатка с сидениями.

В поликлинике №1 вакцинацию больше проводить не будут.

Пункт в больнице №7 закрылся 26 января. Связано это было с его подготовкой к работе в районах Татарстана.

Дарья Акимова