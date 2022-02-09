Иммунолог Болибок: пациенты с «омикроном» стали жаловаться на боль в теле

Фото: Максим Платонов

У заболевших штаммом коронавируса «омикрон» стали отмечаться признаки гиперестезии — повышенной чувствительности. Об этом сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, пациенты стали обращаться с жалобами на боль в теле. Специалист отметил, что если просто дотрагиваться до заболевшего, то ему не будет больно, однако если надавить руками, то человек может ощущать сильные болезненные ощущения.

Фото: Максим Платонов

В свою очередь иммунолог Николай Крючков объяснил, что причиной этому является поражение периферических нервов. Из-за этого пациент может ощущать в разных частях тела онемение, покалывание и др., передает Ura.ru.

Тем временем в Национальной службе здравоохранения Англии назвали симптомы заражения «стелс-омикроном», вариантом коронавируса. К ним отнесли головокружение и усталость. Они могут появляться и исчезать в течение дня.

Диана Жиленкова