Жительница Казани не смогла получить бесплатные лекарства от COVID-19 — видео

Жительница Авиастроительного района Казани не смогла получить полагающиеся ей бесплатно лекарства от COVID-19. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Они посетила врача еще в прошлый четверг. Женщине пообещали, что бесплатные лекарства принесут в ближайшее время. Однако, спустя четыре дня, она их не получила. Ей пришлось купить их самой.

В больнице заявили, что все лекарства передали в прикрепленную аптеку. Пациентка должна их получить.

Однако родственникам в аптеке эти препараты выдать не могут, а волонтеров для их доставки нет.

Татьяна Леухина