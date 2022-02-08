Кабмин выделил 14,9 млн рублей медикам Татарстана, удаленно консультирующим больных COVID-19

Правительство России выделило Татарстану 14,9 млн рублей на оплату труда медицинских работников, удаленно оказывающих консультации гражданам с COVID-19. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего Кабмин выделил на все регионы страны 600 млн рублей. Консультации будут доступны россиянам с коронавирусом, симптомами пневмонии, ОРВИ или гриппа, проходящим лечение на дому. Предлагается дополнительно задействовать около 2,5 тысячи человек.

Средства направят в виде целевых трансфертов региональным бюджетам на софинансирование расходов, связанных с оплатой труда медиков, предоставляющих консультации. Распоряжением также утверждено распределение этих трансфертов между регионами.

Фото: realnoevremya.ru

В январе правительство РФ выделило Татарстану 464,7 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Решение о выделении дополнительных средств на оплату труда медработников было принято на основе прогноза годового прироста их численности. Всего регионам страны направили 17,3 млрд рублей.

Дарья Акимова