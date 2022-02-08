В Татарстане закрыли 4 школы из-за эпидемиологической ситуации

Фото: Максим Платонов

В Татарстане четыре школы полностью закрыли на разобщение. Из них две школы находятся в Актанышском, одна — в Мензелинском и одна — в Тукаевском районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

На разобщение также выведены классы в 193 школах. По данным на 7 февраля, 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. На сегодняшний день число обучающихся, не прошедших его, составляет 710 человек, а c 1 сентября 2021 года достигло 43 148 случаев.

На разобщение учеников выводят, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В это время дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей.

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 4 февраля на разобщение было отправлено 2,5 тысячи классов. Это 57 829 учеников. Полностью было закрыто на карантин 10 школ, в которых обучались 2 833 детей.

Дарья Акимова