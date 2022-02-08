Чукотка стала единственным регионом России, где еще не обнаружили «омикрон»

Фото: Максим Платонов

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, где не было выявлено случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, новый штамм COVID-19 зарегистрирован уже в 84 регионах страны, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп. По ее словам, в связи с этим большинство людей заражается именно этим штаммом.

За последние сутки в России выявили 165 643 случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 13 147 666 человек. Выздоровели 10 706 142 жителя страны, в том числе 81 188 — за минувшие сутки.



Диана Жиленкова