Роспотребнадзор предупредил об опасности «омикрона» для детей от двух до пяти лет

Штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Впервые у малышей стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.

— Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен он для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» может тяжело протекать у людей с ослабленным иммунитетом.



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Татьяна Леухина