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Роспотребнадзор предупредил об опасности «омикрона» для детей от двух до пяти лет

03:31, 20.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор предупредил об опасности «омикрона» для детей от двух до пяти лет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Впервые у малышей стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.

— Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен он для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» может тяжело протекать у людей с ослабленным иммунитетом.

Датские ученые недавно выяснили, что симптомы COVID-19 у детей до 17 лет могут сохраняться до пяти месяцев.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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