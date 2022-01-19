Путин не будет окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин в этом году не будет окунаться в прорубь на крещение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



По его словам, Путин прислушался к рекомендациям представителей церкви не окунаться в связи с пандемийными условиями, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее вирусолог Сергей Нетесов посоветовал не забывать на крещенских купаниях о таких мерах предосторожности, как ношение маски и вакцинация.

Маргарита Головатенко