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Путин не будет окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с COVID-19

14:21, 19.01.2022
Путин не будет окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в этом году не будет окунаться в прорубь на крещение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин прислушался к рекомендациям представителей церкви не окунаться в связи с пандемийными условиями, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее вирусолог Сергей Нетесов посоветовал не забывать на крещенских купаниях о таких мерах предосторожности, как ношение маски и вакцинация.

Маргарита Головатенко
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