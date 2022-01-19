Путин не будет окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с COVID-19
Президент России Владимир Путин в этом году не будет окунаться в прорубь на крещение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, Путин прислушался к рекомендациям представителей церкви не окунаться в связи с пандемийными условиями, сообщает RT.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов посоветовал не забывать на крещенских купаниях о таких мерах предосторожности, как ношение маски и вакцинация.
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