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Депутат Госдумы предложил организовать бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц

07:56, 20.01.2022
Депутат Госдумы предложил организовать бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц
Фото: Максим Платонов

В Госдуме предложили предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц, которые находятся на стационарном лечении. С такой инициативой выступил депутат Олег Матвейчев.

По его словам, некоторые пациенты до госпитализации могли пользоваться только домашним доступом в Сеть. У других мобильный интернет есть, но нет возможности оплатить услуги оператора, пребывая в медучреждении. Поэтому для связи с близкими, которые в том числе могут находиться в другом городе, пациенты могут тратиться на телефонные звонки. Особенно это затруднительно для тех, чьи родственники находятся за рубежом, передает RT.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, наличие бесплатного Wi-Fi будет актуальным и для пациентов, находящихся на лечении в инфекционных отделениях больниц, где есть ограничение на посещение.

Недавно в Госдуме предложили применить международную практику и ограничить продажу алкоголя в выходные.

Диана Жиленкова
Общество

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