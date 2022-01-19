Сербский теннисист Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от COVID-19

Сербский теннисист, первая ракета мира Новак Джокович купил 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, которая разрабатывает лекарство от коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Джокович в начале января прибыл в Австралию для участия в Australian Open. Однако ему аннулировали визу в связи с тем, что он не был привит от COVID-19. У спортсмена была виза, которую нельзя получить с медотводом от вакцинации.



Фото: wikimedia.org

16 января Федеральный суд Австралии в очередной раз не удовлетворил апелляцию Джоковича на решение об аннулировании его визы в страну. Там отметили, что вакцинация от COVID-19 обязательное условие для всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема. Причины медотвода спортсмена не убедили власти.



Татьяна Леухина