Роспотребнадзор Татарстана столкнулся с «организованными группами «антиваксеров» в соцсетях
В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Татарстану столкнулось «с противодействием организованных групп «антиваксеров» в социальных сетях. Об этом рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.
Ведомство будет продолжать планомерную работу по информированию населения о необходимости вакцинации от коронавируса, отметила она.
Подробнее об эпидемиологической ситуации, прививочной кампании против COVID-19 в Татарстане — в материале «Реального времени».
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