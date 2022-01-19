Роспотребнадзор Татарстана столкнулся с «организованными группами «антиваксеров» в соцсетях

В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Татарстану столкнулось «с противодействием организованных групп «антиваксеров» в социальных сетях. Об этом рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.



Ведомство будет продолжать планомерную работу по информированию населения о необходимости вакцинации от коронавируса, отметила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее об эпидемиологической ситуации, прививочной кампании против COVID-19 в Татарстане — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина