В Курганской области выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»

Фото: Максим Платонов

В Курганской области выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Так, новый вариант COVID-19 обнаружили у двух жителей в Кургане и одного жителя в Шумихе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что зараженным 53, 60 и 74 года. Никто из них не покидал регион. Заболевание протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Зараженные соблюдают режим самоизоляции и находятся на амбулаторном лечении.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Также установлены контактные с заболевшими, все они обследованы. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

Недавно «омикрон» добрался и до Татарстана. Его подхватили 11 человек. Девять случаев заражения оказались завозными. Из них четыре завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран.

Диана Жиленкова