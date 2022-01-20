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В ВОЗ заявили о неэффективности запрета на международные поездки в борьбе с пандемией COVID-19

07:39, 20.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В ВОЗ заявили о неэффективности запрета на международные поездки в борьбе с пандемией COVID-19
Фото: Максим Платонов

Запрет на международные поездки не приносит эффекта в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

В заявлении также говорится, что такие ограничительные меры способствуют экономическому и социальному стрессу, который переживают страны. Кроме того, не следует и требовать наличие вакцинации, поскольку распределение вакцин в мире остается неравным, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно на Кипре признали вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки для туристов из России. Однако это касается только тех приезжих, которые ранее завершили курс вакцинации российской вакциной «Спутник V».

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:10
    Испугались, что на курорты не попадут:)
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