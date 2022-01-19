В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды

В Свердловской области сократили перечень мест, где требуется обязательное наличие QR-кода. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Исключением стали здания государственных органов, базы и дома отдыха, а также санаторно-курортные организации. Изменения вступают в силу с 20 января.

Кроме того, в Свердловской области запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания. Также под запрет попадает работа общепита с 23 до 6 часов.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад стало известно, что Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Диана Жиленкова