В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды
В Свердловской области сократили перечень мест, где требуется обязательное наличие QR-кода. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Исключением стали здания государственных органов, базы и дома отдыха, а также санаторно-курортные организации. Изменения вступают в силу с 20 января.
Кроме того, в Свердловской области запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания. Также под запрет попадает работа общепита с 23 до 6 часов.
Несколько дней назад стало известно, что Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах.
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