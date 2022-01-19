В Татарстане за сутки от коронавируса привились 6,6 тысячи человек
За сутки в Татарстане сделали прививку от коронавируса 6 620 человек, сообщили в республиканском Минздраве.
Всего провакцинировано 2 334 720 человек, из них 1 870 548 получили вторую дозу препарата.
Повторную вакцинацию прошли 161 913 жителей Татарстана.
В России накануне утвердили временный порядок организации проведения профилактических прививок против COVID-19.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицина Татарстан
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