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В Татарстане за сутки от коронавируса привились 6,6 тысячи человек

11:58, 19.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки от коронавируса привились 6,6 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в Татарстане сделали прививку от коронавируса 6 620 человек, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего провакцинировано 2 334 720 человек, из них 1 870 548 получили вторую дозу препарата.

Повторную вакцинацию прошли 161 913 жителей Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

В России накануне утвердили временный порядок организации проведения профилактических прививок против COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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