Главное о коронавирусе на 28 декабря: новые рекомендации Минздрава, 310 млн рублей на вакцинные туры за рубеж

Госпиталь для ветеранов войн прекратил прием COVID-пациентов



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19. Всего на 28 декабря в республике зарегистрировано 42 457 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 36 075 человек, в том числе 100 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 420 человек.

В Набережных Челнах стационар госпиталя для ветеранов войн вернулся к профильному режиму работы. С 23 декабря медучреждение перестало принимать на лечение пациентов с коронавирусом, однако там продолжают реабилитировать людей, перенесших заболевание. В госпитале проходят профилактические и подготовительные мероприятия. Ведется заключительная дезинфекция помещений, оборудования, вентиляционных систем и т.д.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что пока неизвестно, как бороться с новым штаммом коронавируса «омикрон». По словам президента республики, открытыми остаются вопросы о выявлении штамма посредством тест-системы и о протоколе лечения.

Минниханов на пресс-конференции прокомментировал действие системы QR-кодов о прививке против коронавируса или перенесенном заболевании на территории республики. По словам президента РТ, человек с QR-кодом, хоть и защитил себя, тоже может заболеть, хотя у него болезнь будет проходить проще. Да, человек может не вакцинироваться, сообщил Минниханов, но тогда он «должен сидеть дома».

Минниханов заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, она снижается и держится. По его словам, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, уменьшается и количество желающих проходить вакцинацию.

Фото: Максим Платонов

Этим утром в электротранспорте Казани обнаружили восемь пассажиров без QR-кода. Из них пять человек в трамваях и троллейбусах, еще три — в метрополитене. Продолжаются проверки соблюдения масочного режима в электротранспорте. В утренний час пик выявили 54 нарушителя. После замечания 38 горожан надели маску, остальные покинули пасажирский салон.

В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. От инфекции скончались: двое мужчин 1946 года рождения и женщины 1954 и 1936 годов рождения.

Россия стала одним из лидеров по экспорту вакцин



За последние сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, выздоровел 43 961 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 437 152 человек, а выздоровевших — до 9 337 447 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 935 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 306 090 человек.



За последние сутки в России проведено более 306 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 372 465 человек.



Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» включили в рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19. До конца года компания «Промомед» планирует отправить для российских стационаров около 300 тысяч доз препарата.

В Свердловской области отменили вход по QR-кодам в заведения общепита, фитнес-центры и салоны красоты до 15 января. Кинотеатрам разрешили работать при 100-процентной наполняемости при условии, что все посетители будут с QR-кодами.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у человечества есть все необходимое, чтобы победить коронавирус. По его словам, коронавирус вновь доказал важность борьбы с неинфекционными болезнями, потому что пациенты с хроническими заболеваниями переносят COVID-19 очень тяжело.

Фото: minzdrav.gov.ru

Для достижения в России коллективного иммунитета необходимо провести 100%-ную вакцинацию граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она упомянула закон о QR-кодах. По ее словам, он требует дополнительного обсуждения. В частности, закон должен предусматривать выдачу кодов не онлайн, а в МФЦ. Матвиенко не исключила, что в законе о QR-кодах в общественных местах некоторые категории граждан получат отдельный подход, как военнослужащие.

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса, эта версия является 14-й. Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации и призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В новую версию методических рекомендаций Минздрава включены препарат «Мир-19» и вакцина для подростков с 12 лет «Спутник М». В документ внесена информация о новом штамме коронавируса «омикрон».

Россия вышла в лидеры по экспорту вакцин от коронавирусной инфекции, следует из данных Всемирной торговой организации (ВТО). В конце ноября ВТО и МВФ запустили совместный проект, который занимается отслеживанием данных о глобальной торговле вакцинами от COVID-19. По состоянию на 30 ноября Россия занимает пятое место в рейтинге мировых экспортеров вакцин и по объемам их производства.

Фото: Максим Платонов

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписал приказ об обязательной вакцинации студентов вуза. Информацию о вакцинации необходимо предоставить до 17 января 2022 года через «Личный кабинет студента». Там же, если потребуется, актуализировать информацию. Руководителям институтов, филиалов и структурных подразделений необходимо проводить разъяснительную работу среди студентов. До 28 декабря в вузе должны выбрать ответственных, которые должны будут проконтролировать, вносят ли студенты сведения в личный кабинет, и проанализировать эти данные до 20 января. Невакцинированных студентов будут отстранять от занятий. Отчислять студентов за отказ от вакцинации не будут.

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова призвала россиян сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса накануне праздников, чтобы не заразить близких. Это следует сделать, чтобы безопасно ходить на семейные встречи, в том числе с пожилыми родственниками.

Более 6 тыс. россиян выезжали за границу для вакцинации от коронавируса зарубежными препаратами, совокупная сумма трат на такие туры составила около 310 млн рублей. «Точной статистики, сколько наших соотечественников уже побывали за рубежом в прививочных турах, нет. Но по оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тыс. человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на вакцинные туры совокупно около 310 млн рублей», — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Фото: yamal-media.ru

«Пандемия коронавируса — не последняя»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 281 411 799 человек, 5 406 964 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (52 794 791). На второй строчке — Индия (34 799 691), на третьей — Бразилия (22 250 218), на четвертой — Великобритания (12 277 814), на пятой — Россия (10 236 301, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (818 371). За ними следуют Бразилия (618 797), Индия (480 290), Мексика (298 777), Россия (299 077).

Генеральный директор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райан Роуч рассказал, что беспричинно хриплый голос может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса. Этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. Чаще всего хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта «дельта». Также о заболевании омикрон-штаммом коронавируса сигнализируют: заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

В США в два раза сократили срок изоляции при инфицировании коронавирусом. CDC сократил рекомендованное время изоляции с десяти дней для людей с COVID-19 до пяти дней при условии отсутствия симптомов. После этого на протяжении еще пяти дней нужно носить маску в присутствии других людей.

Корпорация Apple Inc. объявила, что на неопределенный период закроет 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. В компании заверили, что следят за ситуацией и принимают меры по защите здоровья своих сотрудников и клиентов.

Фото: apple.com

Британские СМИ изучили данные приложения ZOE COVID Study и сообщили, что кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. В материале уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что в городе Сиане китайской провинции Шэньси зарегистрировано 155 новых внутренних случаев инфицирования COVID-19. Чтобы не допустить обширного распространения ковида, из Сианя отменили все внутренние авиарейсы, сократили число поездов и междугороднего автотранспорта. Жители города не должны покидать дома. А за продуктами и товарами первой необходимости можно отправиться в магазин только одному человеку в семье один раз в 2 дня.

В Берлине со вторника ужесточены социальные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Согласно новым правилам, передвигаться в общественном транспорте и присутствовать на рабочем месте разрешено только лицам, прошедшим вакцинацию от коронавируса или имеющим на руках отрицательный тест ПЦР. При этом с момента получения результата не должно пройти более 24 часов. Кроме того, в рождественские праздники не привитым гражданам запрещено принимать у себя дома более двух человек. Прошедшие вакцинацию и переболевшие жители Берлина могут встречаться группами до десяти человек, не считая детей до 14-летнего возраста.

Власти Казахстана планируют поставить в республику 150 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в конце декабря текущего года или в начале января 2022 года. Сейчас ведутся переговоры с производителями вакцины.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что темпы распространения коронавируса в республике могут превысить в начале следующего года планку в 250 тыс. новых случаев в сутки. Также Веран заявил, что Франция не исключает введения четвертой дозы вакцины от COVID-19.

Фото: eadaily.com

Французские власти подготовили законопроект, предполагающий замену санитарных пропусков на вакцинные, он может вступить в силу с 15 января. Чтобы попасть в места, для доступа в которые необходимо предъявить санитарный пропуск, — рестораны, бары, музеи, театры, спортзалы — необходимо будет иметь подтверждение вакцинации. Предъявления теста будет недостаточно.

Маргарита Головатенко