В Набережных Челнах стационар госпиталя для ветеранов войн прекратил прием COVID-пациентов

В Набережных Челнах стационар госпиталя для ветеранов войн вернулся к профильному режиму работы. С 23 декабря медучреждение перестало принимать на лечение пациентов с коронавирусом, однако там продолжают реабилитировать людей, перенесших заболевание.

На данный момент в госпитале проходят профилактические и подготовительные мероприятия. Ведется заключительная дезинфекция помещений, оборудования, вентиляционных систем и т.д.

— Мы рады, что видны результаты проделанной работы по вакцинопрофилактике и количество пациентов с коронавирусом снижается. Это позволило нам вернуться к профильной работе, — рассказала главный врач медучреждения Резеда Мавзютова.

Во время работы в статусе «ковидного» в госпитале для ветеранов войн в Челнах развернули 100 коек для COVID- пациентов. Для поддержания пациентов каждый день расходовалось более тонны кислорода.

Всего в 2021 году в челнинском стационаре госпиталя для ветеранов войн пролечились 1 182 пациента с коронавирусом и с внебольничной пневмонией, сообщается в instagram-аккаунте медучреждения.

Напомним, в этом месяце статус госпиталя для пациентов с COVID-19 в Набережных Челнах сняли с городской больницы №5. Она работает в штатном режиме.



Татьяна Демина