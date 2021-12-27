Минниханов о QR-кодах: «Это не популярный шаг. Ругают меня. Правильно ругают!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции прокомментировал действие системы QR-кодов о прививке против коронавируса или перенесенном заболевании на территории республики:

— Человек, который с QR-кодом, который защитил себя, он же тоже может заболеть. Хотя у него будет попроще [проходить болезнь]... Это требование для всех одинаковое — беречься. То, что ты переболел, ничего не значит. Поэтому мы каждый должны уважать друг друг. Это не популярный шаг. Ругают меня. Правильно ругают! Если кто-то даст другое решение... Кто-то должен принимать в республике решения... Воспринимайте как есть.

Да, человек может не вакцинироваться, сообщил президент РТ, «но мы его ограничиваем, он должен сидеть дома».

— Я понимаю, что наше решение... Но на Новый год мы открыли [заведения общепита], вы понимаете, что есть Новый год. Дальше посмотрим, как будут развиваться события. Мы упали [на уровень заболевших коронавирусом в] 100 человек [в день] — дальше не падаем. Все равно это сейчас большая опасность по гриппу. Холода пошли — грипп снизился. Все это очень взаимоувязано, надо очень внимательно следить. Утро у нас начинается с докладов Роспотребнадзора, министра здравоохранения и начальника штаба. Вот три доклада. Каждое утро. Каждое утро вот с этого начинаем, — отметил Минниханов.

Также сегодня он заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, она снижается и держится.