Мурашко: у человечества есть все необходимое, чтобы победить коронавирус

Фото: Максим Платонов

Вирусы существовали на Земле задолго до появления человека, поэтому инфекционные болезни никуда не исчезнут и будут серьезно влиять на повседневную жизнь человечества. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, коронавирус вновь доказал важность борьбы с неинфекционными болезнями, потому что пациенты с хроническими заболеваниями переносят COVID-19 очень тяжело. Многие инфекции удалось взять под контроль, также есть все необходимое, чтобы победить и коронавирус.

Фото: realnoevremya.ru

Министр отметил, что ровно два года назад мир узнал о новой коронавирусной инфекции. По словам Мурашко, если не извлечь уроки из текущей пандемии, следующая может оказаться еще более разрушительной, передает ТАСС.

За минувшие сутки в России выявили 23 210 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заболели 10 415 230 россиян. В общей сложности выздоровели 9 293 486 человек, в том числе 33 715 — за минувшие сутки. Также всего зафиксировано 305 155 летальных исходов от инфекции.

Диана Жиленкова