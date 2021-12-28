Ученые назвали самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса

Беспричинно хриплый голос может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

Этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. Чаще всего хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта «дельта».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также о заболевании омикрон-штаммом коронавируса сигнализируют: заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор ранее предупредил, что у вакцинированных от COVID-19 людей могут проявляться специфические симптомы заражения омикрон-штаммом. Например, тошнота и потеря аппетита.



Татьяна Леухина