В Свердловской области до середины января отменили QR-коды в заведениях общепита

В Свердловской области отменили вход по QR-кодам в заведения общепита, фитнес-центры и салоны красоты до 15 января. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instragram.

Кинотеатрам разрешили работать при 100-процентной наполняемости при условии, что все посетители будут с QR-кодами.

Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, в Свердловской области за минувшие сутки выявили 554 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 196 517. За сутки умерли 30 пациентов с COVID-19, всего — 9 298 человек.

На прошлой неделе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) губернатор Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и организаций сферы услуг предъявлять QR-код посетителям.



В нескольких регионах России перед Новым годом смягчили антиковидные меры. В Тульской области до 9 января отменили обязательное предъявление QR-кода в кафе и ресторанах. В Ставрополье до 20 января приостановили действие системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Татьяна Леухина