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Минниханов рассказал о сложностях в борьбе со штаммом «омикрон»

12:17, 27.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минниханов рассказал о сложностях в борьбе со штаммом «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru

Пока до конца неизвестно, как бороться с новым штаммом коронавируса «омикрон», сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

По словам президента республики, открытыми остаются вопросы о выявлении штамма посредством тест-системы и о протоколе лечения: «Недопонимание того вызова, который перед нами — вот это самое сложное. Как только мы поймем, мы выстроим хронологию, как мы будем поступать в том или ином случае».

«Когда у нас все это пошло, десять тонн кислорода [расходовали] каждый день. Если бы у нас не было наших предприятий, которые кислород производят, я не знаю, что бы мы делали. А без кислорода — нельзя», — сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что система здравоохранения республики делает все возможное для борьбы с коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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