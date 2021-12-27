Минниханов рассказал о сложностях в борьбе со штаммом «омикрон»

Пока до конца неизвестно, как бороться с новым штаммом коронавируса «омикрон», сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

По словам президента республики, открытыми остаются вопросы о выявлении штамма посредством тест-системы и о протоколе лечения: «Недопонимание того вызова, который перед нами — вот это самое сложное. Как только мы поймем, мы выстроим хронологию, как мы будем поступать в том или ином случае».

«Когда у нас все это пошло, десять тонн кислорода [расходовали] каждый день. Если бы у нас не было наших предприятий, которые кислород производят, я не знаю, что бы мы делали. А без кислорода — нельзя», — сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что система здравоохранения республики делает все возможное для борьбы с коронавирусом.

Маргарита Головатенко