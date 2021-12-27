В Татарстане подтвердилось еще четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От инфекции скончались: двое мужчин 1946 года рождения и женщины 1954 и 1936 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике подтвердилось 1420 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 100 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составило 42 360.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым