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Минниханов: «Немножко ковид угасает, и сразу желающих вакцинироваться уменьшается»

11:32, 27.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Минниханов: «Немножко ковид угасает, и сразу желающих вакцинироваться уменьшается»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, она снижается и держится.

— Да, мы в России выглядим не совсем плохо, но мы потеряли 1 416 человек. Вчера вот шесть человек. Каждый день пять-шесть [человек], доходило до 10-11 человек мы теряли. Как правило, люди, которые уходят, они немножко воздержались или не услышали наш голос, что надо вакцинироваться, надо более бережно относиться к своему здоровью, — сказал он.

Первым компонентом вакцины привились 2 282 509 человек.

— Немножко ковид угасает, и сразу желающих вакцинироваться уменьшается... Очень-очень сожалею, что никак мы не можем, особенно до взрослого населения, дойти, объяснить. В любом случае, это должно быть добровольным, — подчеркнул Минниханов.

ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:38
    В Москве вакцинированным пенсионерам дают новогоднюю выплату в 10 000 рублей. Наши баи на такую щедрость не способны.
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