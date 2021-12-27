Минниханов: «Немножко ковид угасает, и сразу желающих вакцинироваться уменьшается»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, она снижается и держится.

— Да, мы в России выглядим не совсем плохо, но мы потеряли 1 416 человек. Вчера вот шесть человек. Каждый день пять-шесть [человек], доходило до 10-11 человек мы теряли. Как правило, люди, которые уходят, они немножко воздержались или не услышали наш голос, что надо вакцинироваться, надо более бережно относиться к своему здоровью, — сказал он.

Первым компонентом вакцины привились 2 282 509 человек.

— Немножко ковид угасает, и сразу желающих вакцинироваться уменьшается... Очень-очень сожалею, что никак мы не можем, особенно до взрослого населения, дойти, объяснить. В любом случае, это должно быть добровольным, — подчеркнул Минниханов.