В утренний час пик в казанском электротранспорте без QR-кода пытались проехать восемь человек

Этим утром в электротранспорте Казани обнаружили восемь пассажиров без QR-кодов. Из них пять человек в трамваях и троллейбусах, еще три — в метрополитене. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Кроме того, продолжаются проверки соблюдения масочного режима в электротранспорте. В утренний час пик выявили 54 нарушителя. После замечания 38 горожан надели маску, остальные покинули пасажирский салон.

Фото: Максим Платонов (архив)

В выходные в городском электротранспорте выявили 23 пассажира без QR-кода. В отношении трех нарушителей выписали материалы об административном правонарушении. Каждый из этих пассажиров пытался проехать в трамвае.



Диана Жиленкова