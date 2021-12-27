Новости общества

22:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Первый отечественный препарат «Арепливир» включили в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19

21:17, 27.12.2021
Первый отечественный препарат «Арепливир» включили в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» включили в рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19. Первую партию препарата отгрузили с завода «Биохимик».

До конца года компания «Промомед» планирует отправить для российских стационаров около 300 тысяч доз препарата. Фармацевтическое предприятие ГК «Биохимик», которое выпускает с середины 2020 года «Арепливир» в таблетированной форме, подготовило производственные мощности завода для бесперебойной поставки препарата, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Регистрация инъекционного препарата «Арепливир» завершилась 12 ноября. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал препарат «Мир-19».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также