Матвиенко: для достижения коллективного иммунитета необходима 100%-ная вакцинация россиян

Для достижения в России коллективного иммунитета необходимо провести 100%-ную вакцинацию граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она упомянула закон о QR-кодах. По ее словам, он требует дополнительного обсуждения. В частности, закон должен предусматривать выдачу кодов не онлайн, а в МФЦ.

Спикер Совета Федерации поддерживает направление проекта о COVID-сертификатах в регионы, ко второму чтению он может быть серьезно доработан. Матвиенко не исключила, что в законе о QR-кодах в общественных местах некоторые категории граждан получат отдельный подход, как военнослужащие.

Фото: realnoevremya.ru

В 17 регионах России наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Маргарита Головатенко