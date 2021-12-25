Главное о коронавирусе на 25 декабря: мэр Елабуги против нежелающих прививаться, иммунитет Санта-Клауса

Фото: Максим Соколов

В Татарстане возобновляется диспансеризация

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 102 заболевших COVID-19. Всего на 25 декабря в республике зарегистрировано 42 162 случая заражения коронавирусом. Вылечились за минувшие сутки 194 татарстанца, всего — 35 691. За минувшие сутки подтвердилась смерть 4 человек от COVID-19, за весь период пандемии от инфекции умерли 1 405 пациентов.



В Альметьевске завершает работу инфекционный госпиталь на базе онкологического диспансера. Сейчас в «красной зоне» остаются четыре пациента. Онкоотделение с 27 декабря возвращается к оказанию плановой помощи.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Умерли трое женщин и мужчина. За весь период пандемии от инфекции умерли 1405 жителей республики.

В Татарстане заболеваемость COVID-19 снизилась на 40%, рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. В этом году было два подъема заболеваемости коронавирусом — в июле и в октябре. По сравнению с прошлым годом, увеличилось число пациентов, у которых COVID-19 протекает тяжело.



Фото: Максим Платонов

Медицинские организации в Татарстане возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров для детей и взрослых. Приостановить в свое время их пришлось из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Мэр Елабуги Рустем Нуриев назвал непривитых пожилых людей врагами. Это высказывание прозвучало на закрытом совещании местного оперштаба по борьбе с COVID-19. Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что направит обращение в Генпрокуратуру и президенту Татарстана. Позже Нуриев принес извинения и объяснил, что чересчур эмоциональное послание связано с искренними переживаниями за елабужан. Но президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на поведение елабужского градоначальника жестко — назвал его высказывания недопустимыми.

В России выпустили первые партии вакцины от COVID-19 для подростков

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 946 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 10 368 299 зараженных.



Вылечились от коронавируса за последние сутки 42 107 пациентов. Всего в связи с выздоровлением за время пандемии в стране выписали 9 222 486 человек.



Умерли от COVID-19 за последние сутки 981 россиянин. Общее количество жертв коронавируса в России достигло 303 250 человек.

В России выпустили в гражданский оборот первые партии вакцины от COVID-19 для подростков — «Спутник М». В Росздравнадзоре пояснили, что пока выдали разрешение на выпуск первого компонента препарата.

Замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что течение COVID-19, вызванного новым штаммом «омикрон», требует особого изучения, поскольку о новом варианте известно мало. У пациентов, заболевших им, наблюдается выраженная усталость, утомляемость, головные боли и высокая температура, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Фото: mymsk.online

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 60,4%. По данным на 24 декабря, прививку от коронавируса сделали 77 876 905 россиян. Получили оба компонента вакцины 73 106 249 человек.



Московские власти не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу и объявлять нерабочие дни перед Новым годом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она объяснила это ростом процента вакцинации в столице.

Россияне назвали главными словами 2021 года «коронавирус» и «QR-код». А еще в топ слов этого года вошли «вакцина», «снижение доходов», «маски» и «дистанционное обучение», рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил низкие показатели смертности от омикрон-штамма в западных странах высоким уровнем вакцинации. Он предположил, что в скором времени новый вариант станет доминирующим в России и призвал активнее прививаться.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила, что в текущем году из-за пандемии COVID-19 закрылись 5,2 тыс. спортивных объектов. «За 2021 год с рынка ушли 10% игроков, а в целом он сократился на 40%», — рассказала она.

Фото: gazetabiznes.ru

У Санта-Клауса есть иммунитет к COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 11.35 (мск) заразились 278 971 357 человек, 5 392 826 человек скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (52 042 035). На второй строчке — Индия (34 779 815), на третьей — Бразилия (22 234 623), на четвертой — Великобритания (11 958 857), на пятой — Россия (10 164 951, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (816 436). За ними следуют Бразилия (618 655), Индия (479 520), Мексика (298 670), Россия (296 268).



Санта-Клаус обязательно доставит подарки детям, поскольку у него есть иммунитет от коронавируса и он может путешествовать, заявили в ВОЗ. «Мы с ним переговорили накоротке. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят», — сообщила в видеоролике, опубликованном в Twitter, глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

Профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор предупредил о нетипичных симптомах у привитых людей, заразившихся омикрон-штаммом. Среди них — тошнота и потеря аппетита, боль в горле и головная боль.



«Омикрон» выявили уже в 110 странах мира, сообщили в ВОЗ. Этот вариант распространяется быстрее «дельты», но пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.

Фото: Илья Репин

Профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона в США Лиана Вэнь допустила, что тканевые маски могут быть бесполезны в защите от омикрон-штамма коронавируса. Необходимо надевать трехслойную хирургическую маску, а при большом скоплении людей — маски и респираторы класса N95.

Патриарх Константинопольский Варфоломей сдал положительный тест на коронавирус. Патриарх вакцинирован, у него проявляются легкие симптомы, и состояние его оценивается положительно, как сообщается на сайте патриархата.

Татьяна Леухина