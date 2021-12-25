Доктор Мясников назвал причину низкой смертности от омикрон-штамма COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telergam-канале предполагает, что низкая смертность от штамма «омикрон» связана с тем, что в западных странах, где он сейчас активно распространяется, от коронавируса привито подавляющее большинство населения.

Мясников приводит данные по числу смертей от COVID-19 во Франции, США, Великобритании и Израиле. В этих странах показатель летальности составляет 0,1—0,4%. Специалист пишет, что болезнь протекает в весьма умеренной форме, и смертность в странах, где уровень вакцинации высок, не увеличивается.

По словам Мясникова, скоро новый штамм охватит и Россию — он призывает население прививаться активнее.

Напомним, на днях ученые перечислили специфические симптомы коронавируса, проявляющиеся при заражении штаммом «омикрон». Это могут быть головная боль, першение в горле, невысокая температура, тошнота, слабость.



Людмила Губаева